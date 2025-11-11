Prefeitura de ST explica atraso no transporte escolar e diz que situação está sendo regularizada

Após denúncia, Alunos ficam sem aula por falta de combustível em Serra Talhada, a Prefeitura de Serra Talhada, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou nota de esclarecimento na manhã desta segunda-feira (10).

No comunicado, a gestão admite que houve atraso no pagamento do combustível e dos motoristas, mas atribui o problema a uma atualização de senhas bancárias junto às agências, o que teria impedido a liberação imediata dos recursos.

Segundo a Secretaria, a situação está sendo regularizada nesta data, e a expectativa é de que os pagamentos sejam efetuados ainda hoje, permitindo o retorno à normalidade do transporte escolar nas comunidades afetadas.

“A Secretaria de Educação de Serra Talhada informa que o atraso no pagamento do combustível e dos motoristas ocorreu devido à atualização das senhas junto às agências bancárias. A situação está sendo regularizada nesta data, de forma que os pagamentos sejam efetuados e tudo retorne à normalidade”, diz o texto.

A nota também destaca o compromisso da gestão com o setor educacional e lembra que a educação de Serra Talhada é reconhecida e premiada pelos investimentos e pela dedicação dos profissionais da rede municipal.

“Reafirmamos que a educação de Serra Talhada é reconhecida e premiada graças ao nosso compromisso e aos investimentos constantes realizados na área, aliados ao empenho dos nossos educadores e de todos que fazem parte da rede municipal de ensino. Seguiremos firmes, trabalhando para transformar, cada vez mais, a educação de Serra Talhada.”

De acordo com o relato de uma das mães Stephanie Lima, o ônibus que faz o transporte dos estudantes dessas localidades está parado por falta de combustível, o que tem deixado dezenas de crianças, sem conseguir frequentar as aulas.

“Já está com mais de uma semana sem combustível. O menino está indo de pé para a escola. As mães procura todo o meio de levar seus filhos para não estar perdendo aula, porque se perder, corta o Bolsa Família, e está difícil”, contou, em nome de todas as famílias afetadas.

Do Júnior Campos