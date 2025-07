Presidente do PT de Serra Talhada critica gestão de João Campos e defende candidatura própria do partido

O novo presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) de Serra Talhada, Júnior Moraes, esteve na bancada do ElesPOD, apresentado por Júnior Campos e Marina Ferraz, e fez uma avaliação contundente sobre os desafios do partido na cidade, no estado e no país. Em tom enfático, Moraes apontou fragilidades na atuação da Câmara de Vereadores, isentou a prefeita Márcia Conrado de interferência nas recentes votações do Legislativo e lançou dúvidas sobre a eficiência da gestão do prefeito do Recife, João Campos (PSB), que visita Serra Talhada neste sábado (19).

“Sinceramente falando, essa ascensão que João Campos tem nas mídias, com a aprovação que ele tem… mas eu não vejo uma melhora no Recife. Na questão de limpeza, de manutenção, eu não vejo. A não ser que seja nas regiões bem próximas.”, disparou Júnior Moraes, que também defendeu que o PT siga seu próprio caminho nas eleições de 2026: “Eu acho que, se tiver que escolher entre João ou Raquel, o PT deve lançar uma candidatura própria. Eu teria essa defesa”.

Câmara de Serra Talhada e a relação com Márcia

Com experiência nos bastidores da principalmente nos bastidores do parlamento , Júnior Moraes afirmou que a Câmara de Vereadores tem nomes capacitados, mas perdeu o “fio da meada” nos debates realmente importantes para o município. “Eu acho que a Câmara hoje deixou de lado o debate político e administrativo que Serra Talhada realmente precisa”, avaliou.

Questionado sobre a relação entre a prefeita Márcia Conrado e os vereadores, principalmente na polêmica votação das contas do ex-prefeito Luciano Duque, Júnior rechaçou qualquer insinuação de interferência direta da gestora nas articulações da Casa Legislativa. “Nunca vi qualquer tipo de orientação para que alguém atacasse A ou B. A prefeita deixa todo mundo muito à vontade. Ela não faz esse tipo de política”, assegurou.

Unir o partido e alinhar discurso

Como novo presidente do PT em Serra Talhada, Júnior Moraes assumiu o compromisso de fortalecer a unidade interna do partido, que hoje conta com três vereadores: Manoel Enfermeiro, Rosimério de Cuca e Giliard , além de secretários e a prefeita. “Temos que ter a mesma linguagem, a mesma defesa. Não adianta nos unirmos na eleição e, depois, cada um ir para um lado. Isso enfraquece”, pontuou.

DO Júnior Campos