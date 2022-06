Presos em Campina Grande suspeitos de envolvimento no furto do apartamento de Carlinhos Maia

Policiais civis de Alagoas e da Paraíba prenderam hoje em Campina Grande três suspeitos de envolvimento no furto de joias e relógios levados do apartamento do influenciador digital Carlinhos Maia, em Maceió. As prisões aconteceram na zona Leste de Campina.

A Polícia Civil de Alagoas já havia sinalizado que o furto ao apartamento de Carlinhos Maia foi encomendado e planejado há um bom tempo. Um indício disso seria o fato da câmera de segurança principal, localizada no corredor que dá acesso ao apartamento, foi desconectada há pelo menos 15 dias.

Segundo a polícia, o período é exatamente o prazo para que as imagens sejam apagadas automaticamente do servidor. As novas informações da investigação foram divulgadas pelo Fantástico, nesse domingo (5/6). Além de a câmera do 3º andar, onde vive Carlinhos, estar desconectada, outra, no térreo, estava desligada. Ainda não foi possível saber quem desconectou o equipamento. Do Nill Júnior