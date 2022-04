PRF detém homem com pistola e 33 munições em Salgueiro

Um homem que portava uma pistola calibre 9mm e 33 munições foi detido, no sábado (2), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 116, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. Ele estava em uma motocicleta e não possuía o documento exigido por lei para o porte da arma.

Uma equipe da PRF realizava uma fiscalização no Km 29 da rodovia, quando abordou uma motocicleta ocupada por um casal. Após uma vistoria, foi encontrada a pistola e dois carregadores municiados com o condutor do veículo.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro, para a continuidade dos procedimentos legais. Do Vila Bela OnLine