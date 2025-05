PRF realiza operação para reduzir a violência no trânsito no Sertão de Pernambuco

Uma operação com foco em reduzir sinistros com motocicletas e outros veículos teve início no sábado (24), na BR 232, que corta diversas cidades do Sertão pernambucano. A iniciativa da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Serra Talhada busca reduzir a violência no trânsito, tendo em vista o aumento no número de mortes na região.

No ano de 2023, foram registrados 225 sinistros na rodovia federal atendida pela Delegacia de Serra Talhada, que deixaram 287 feridos e 18 mortes. Em 2024, foram atendidos 219 sinistros, que resultaram em 233 feridos e 31 mortes. Um aumento de 73% no número de mortes na região.

Em 2024, dos 219 sinistros, 108 envolveram motociclistas. E do total de 31 mortes, 15 envolveram ocupantes de motocicletas. A Delegacia de Serra Talhada atende os municípios de Arcoverde, Pedra, Sertânia, Flores, Venturosa, Custódia, Petrolândia, Floresta e Ibimirim.

Durante as abordagens, as equipes verificam se o condutor é habilitado e se utiliza equipamentos obrigatórios como o capacete, além de recomendar a utilização de calçados fechados, roupas adequadas e antena corta-pipa. A fiscalização também verifica se a motocicleta possui os equipamentos obrigatórios, se está com os pneus em bom estado de conservação e com o licenciamento em dia.

A operação busca assim

prevenir mortes principalmente no uso de motocicletas e levar mais segurança a quem transita por essas cidades. Ações de combate ao crime também estão sendo intensificadas, para prevenir crimes como assaltos, receptação e porte ilegal de arma.

DO Vila Bela Online