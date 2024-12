Primeira baixa confirmada: Priscila deixa equipe de Márcia e encerra ciclo na Secretaria da Receita

Com o final de 2024 se aproximando, as especulações em torno da composição da nova gestão da prefeita Márcia Conrado (PT), reeleita em Serra Talhada, ganham força. Conversas nos bastidores do governo e nos corredores da política local apontam para uma série de mudanças estratégicas no secretariado e em cargos de destaque.

A primeira baixa confirmada para a gestão de Márcia a partir de 2025 é a saída de Priscila Freyre, que ocupava a Secretaria Executiva da Receita Municipal. Priscila, reconhecida pela competência e pelo trabalho exemplar, confirmou a decisão: “Estou saindo de Serra”, disse com exclusividade ao blog.

Surgiram informações de que Priscila estaria indo para a Prefeitura de Sertânia, o que ela rechaçou: “Com relação a Sertânia, isso não procede. Estou apenas fazendo consultorias”, explicou.

Segundo fontes próximas, houve tentativas de convencê-la a permanecer, mas Priscila decidiu respirar novos ares.