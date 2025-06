Prefeitura de Serra Talhada anuncia quase R$ 4 milhões em pavimentação após cobranças da população

Após meses de duras cobranças da população e críticas recorrentes à precariedade das ruas de Serra Talhada, a Prefeitura anunciou um investimento significativo na área de infraestrutura urbana. O calcanhar de Aquiles da atual gestão (a pavimentação) começa a receber atenção com a abertura do Processo Licitatório nº 074/2025, que prevê a manutenção asfáltica em diversas ruas do município.

O certame, na modalidade Pregão Eletrônico nº 044/2025, está marcado para o dia 07 de julho, às 9h, com valor estimado em R$ 3.930.827,24. O serviço está sob responsabilidade da Secretaria de Obras, e promete atender trechos críticos espalhados por diversos bairros, onde moradores convivem com buracos, poeira, lama e dificuldades de mobilidade.

A decisão surge após crescentes manifestações nas redes sociais e em veículos de imprensa locais. A população tem denunciado o abandono de vias importantes, inclusive no centro da cidade, o que tem prejudicado não apenas o tráfego, mas também a rotina de estudantes, trabalhadores e comerciantes.

Do Júnior Campos