PRIMEIRA MÃO TCE frustra oposição e rejeita pedido para suspender contratos da Prefeitura de Tabira

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) negou, por unanimidade, o pedido de medida cautelar que buscava suspender contratos firmados pela Prefeitura de Tabira. A solicitação havia sido formalizada por um grupo de vereadores da oposição — Dionatan Maciel da Silva, Marcos Ferreira da Silva, Maria Helena Nogueira de Brito e Maria Nelly de Lima Sampaio Brito — que apontaram supostas irregularidades em diversos procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação no município.

A medida foi analisada pelo conselheiro Marcos Loreto, relator do processo nº 251003309, que em decisão monocrática optou por negar o pedido de suspensão imediata dos contratos. A posição do relator foi levada para apreciação da Segunda Câmara do TCE, nesta segunda- feira (26) que homologou a decisão por unanimidade, consolidando a negativa da medida cautelar.

Com isso, os contratos firmados pela gestão municipal permanecem válidos e em execução,