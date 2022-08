Primeiro caso suspeito de varíola dos macacos é registrado em Petrolina

A prefeitura de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, anunciou nesta quinta-feira (28), o primeiro caso suspeito de monkeypox, doença conhecida como varíola dos macacos, no município. De acordo com a Secretaria de Saúde, o paciente de 29 anos tem histórico de viagem para outro estado que possui casos confirmados da doença. Ele apresentou sintomas da doença.

A gestão municipal informou que a Vigilância Epidemiológica está acompanhando o caso e aguarda chegada do teste para diagnóstico. O paciente está em isolamento, seguindo as recomendações como uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social.

A varíola dos macacos foi declarada emergência global em saúde pela Organização Mundial em Saúde (OMS) no sábado (23). No Brasil, 978 casos da doença já foram confirmados, sendo 7 deles em Pernambuco.

