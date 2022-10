Primeiro dia de propaganda eleitoral na TV para o 2º turno tem Marília Arraes fazendo ligação direta com Lula e homenagem de Raquel Lyra ao marido

Foi perguntado, por exemplo, se as pessoas sabiam quem era a autora da lei que garantiu absorventes íntimos para estudantes carentes. Quando os eleitores abriam o envelope, viam o nome de Marília Arraes.

Além disso, o programa mostrou a candidata, mais uma vez, colada em Lula. O candidato do PT à presidência da República entrou no programa de Marília e foi citado até o final. No primeiro turno, Marília falava em Lula, mas o candidato oficial do ex-presidente em Pernambuco foi Danilo Cabral (PSB), que ficou em quarto lugar, com 885.994 votos, o correspondente a 18,06% dos votos válidos.

Marília disse que, com Lula, o país poderá abandonar o ódio e as armas e voltar a ser o país do amor. Nos últimos instantes, ela fez referência à morte do marido de Raquel e expressou condolências a concorrente e aos familiares da candidata do PSDB.

Na abertura do programa de cinco minutos, Raquel Lyra exibiu uma frase para mostrar aos eleitores que ela e Fernando Lucena foram companheiros de uma vida toda. Em seguida, foram mostradas fotos dos dois e da família inteira.

O tom de luto ficou presente no guia e deu espaço para a campanha da candidata do PSDB criticar a coligação adversária por não ter aceito o adiamento do início do guia eleitoral.

Também disse que, durante esses períodos de luto, foram veiculadas notícias falsas e que as pessoas não devem acreditar nas fake news, as quais chamou de “jogo sujo”.

No restante do programa, surgiram imagens de arquivo da campanha para o primeiro turno. Raquel foi apresentada como gestora e responsável por mudar a realidade de Caruaru, cidade do Agreste governada por ela por quase dois mandatos inteiros.

Na tela, apareceram pessoas falando dos benefícios da creche e da redução da violência. O slogan “A mulher que Pernambuco quer” voltou a ser utilizado pela campanha de Raquel.