Priscila Krause remaneja R$ 1,5 milhão para EMPETUR sob comando de Kaio Maniçoba

O novo secretário estadual de Turismo e Lazer de Pernambuco, Kaio Maniçoba (PP), assumiu o cargo já com um reforço no orçamento da pasta. A governadora em exercício, Priscila Krause (PSDB), assinou o Decreto nº 58.342 nesta quinta-feira (27) liberando R$ 1.565.710,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, setecentos e dez reais) para a Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos S/A – EMPETUR.

A publicação do decreto já repercute nos bastidores políticos. Aliados do governo argumentam que a medida fortalece o turismo pernambucano, enquanto opositores questionam a destinação do recurso em meio a outras prioridades orçamentárias. O novo secretário Kaio Maniçoba, deixou o mandato na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para assumir a pasta.

Maniçoba tomou posse na última segunda-feira (24), em cerimônia no Palácio do Campo das Princesas, substituindo Paulo Nery, que agora assume a presidência do Porto do Recife. Com sua saída da Alepe, Roberta Arraes, primeira suplente do Partido Progressistas (PP), herdou a vaga de deputada estadual.

DO Júnior Campos