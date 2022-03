Procon Serra Talhada orienta denúncia de reajuste antecipado no preço da gasolina

Diante do anúncio de aumento nos preços dos combustíveis feito pela Petrobras, nessa quinta-feira (10), muitos postos de combustíveis resolveram se antecipar e acabaram reajustando antes dos novos preços entrarem em vigor oficialmente.

A antecipação gerou uma repercussão negativa em várias regiões do país, tendo em vista que não se justificaria o aumento acontecer ontem, quando a data a medida estava prevista para entrar em vigor apenas nesta sexta-feira (11), o Procon de Serra Talhada orienta a denúncia a denúncia da prática.

“Embora o PROCON do estado ainda não tenha se posicionado frente à recente decisão, é recomendado que o consumidor que identificou essa prática abusiva e sentiu-se lesado realize a identificação do estabelecimento, através de uma foto, por exemplo, informando endereço e fornecendo o máximo de informações para que a prática seja notificada”, explicou o coordenador do Procon Serra Talhada, Marcos Inácio.

Ainda segundo Marcos, as informações podem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected].

A Petrobras, que estava há quase dois meses sem aumentar os preços, anunciou que o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, um aumento de 18,7%. Para o diesel, o preço médio passará de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, uma alta de 24,9%. Do Vila Bela Online