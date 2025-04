Pronta resposta da Polícia Civil resulta na prisão em flagrante de dois suspeitos de tentativa de latrocínio no Centro do Recife

Em pouco mais de 24 horas após uma tentativa de latrocínio ocorrida nas proximidades da Ponte Maurício de Nassau, no Centro do Recife, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) fechou o cerco aos criminosos e conseguiu capturar dois dos cinco envolvidos no caso. As prisões em flagrante aconteceram nesta quarta-feira (16), um dia após os suspeitos, armados com facas, agredirem e subtraírem os pertences da vítima, um operador de telemarketing de 34 anos. As diligências seguem ininterruptas com objetivo de identificar e capturar os demais envolvidos no ataque.

A ação policial foi conduzida por equipes da 1ª Delegacia Seccional de Santo Amaro (1ª DESEC) e da 2ª Circunscrição da Delegacia da Boa Vista, sob coordenação da delegada Ana Luiza de Mendonça Fonseca. Segundo a vítima relatou aos policiais, os criminosos agiram de forma violenta. “O rapaz foi abordado quando estava se deslocando para o trabalho, cercado e espancado com chutes na cabeça e, ao tentar de defender, foi atingido com golpes de faca numa das mãos e no ombro. Depois foi socorrido e hospitalizado. Os suspeitos subtraíram o celular e a mochila da vítima”, explicou a delegada.

Acionadas, várias equipes policiais da área começaram de imediato as buscas pelos suspeitos, que vivem em situação de rua. O primeiro flagrante, de um homem de 37 anos, aconteceu ainda nas imediações do local do crime. De acordo com a apuração, o indivíduo já havia cumprido pena pelo crime de tráfico de drogas. O segundo envolvido tem 28 anos de idade e não possui antecedentes criminais. Ambos passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão preventiva decretada pelo crime de tentativa de latrocínio.

ARMAS BRANCAS RETIRADAS DE CIRCULAÇÃO – Ainda nesta quarta-feira (16), em decorrência da tentativa de latrocínio, policiais militares do 16º BPM realizaram uma operação na rua do Imperador, bairro de Santo Antônio, nas proximidades de onde ocorreu o crime. O objetivo foi identificar os suspeitos, retirar armas brancas de circulação e cumprir mandados de prisão. No total, 63 pessoas foram abordadas, 63 consultas criminais realizadas e seis armas brancas recolhidas.

DO Vila Bela Online