Quedas de energia paralisam Adutora do Pajeú em Serra Talhada

A Compesa informou na manhã desta quinta-feira (3) a paralisação da Adutora do Pajeú em virtude das chuvas e sucessivas quedas de energia registradas nas últimas horas em Serra Talhada.

Com a Adutora paralisada está temporariamente interrompido o abastecimento de água em diversos bairros e ruas da cidade, que apesar de contar com diversos mananciais, é abastecida pela Adutora do Pajeú.

Os bairros prejudicados são Ipsep, Quitandinha, Preto Inácio, AABB (parte alta, projetadas, Rua Luiz Alves de Melo Lima e adjacências), Cohab, Tancredo Neves (parte alta), Nossa Senhora de Fátima e Vila Bela. Do Nill Júnior