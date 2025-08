Quem assume? Vandinho ou Nailson? Recontagem de votos após cassação do Solidariedade pode mudar a Câmara nos próximos dias

A cassação da chapa do Solidariedade por fraude à cota de gênero, que tinha Juliana Tenório como vereadora, colocou a política local em ebulição. Com a anulação de todos os votos da legenda, a Justiça Eleitoral vai refazer o cálculo do quociente eleitoral, o que pode alterar significativamente a composição da Câmara Municipal a qualquer momento.

Nos bastidores, a grande dúvida é: quem assume? Os nomes mais citados são Vandinho da Saúde, que teve votação expressiva, e Nailson Gomes, atual secretário de Esportes do governo Márcia Conrado. A definição, no entanto, depende de um cálculo técnico que só será possível após a recontagem dos votos válidos, excluindo os do Solidariedade.

Cresce a possibilidade de que partido como Republicanos seja favorecido na redistribuição das cadeiras. Pelo Republicanos, os suplentes Nailson Gomes (1.219 votos) e Vera Gama (1.133 votos) podem ganhar espaço na nova composição da Câmara.

Em contato exclusivo com nossa reportagem, o advogado Renato Godoy, responsável pela ação que levou à cassação, afirmou que a expectativa é que o recálculo seja finalizado em até cinco dias.

“Apesar de o Recurso Especial Eleitoral já ter sido protocolado, ele não tem efeito suspensivo, então a decisão já pode ser executada. Quem tiver direito, assume o cargo”, explicou.

A indefinição tem alimentado especulações. “Tem cálculo que dá Nailson, tem cálculo que aponta Vandinho, tem quem diga que cai mais de um vereador… Mas a verdade é que só o sistema da Justiça Eleitoral vai bater o martelo”, afirmou Godoy.

A expectativa é que a nova composição da Câmara seja anunciada ainda nesta semana. Até lá, o clima é de tensão e muita especulação.

Do Júnior Campos