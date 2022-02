Radiodifusão pernambucana lamenta morte de Izaurinbo Brasil

A morte do radialista Izaurino Brasil foi sentida no Alto Pajeú e em todo o estado.

Reconhecido profissional que se destacou na capital do estado no jornalismo policial e depois trabalhou nas rádios Educadora de Belém do São Francisco, Rádio Relógio Musical, Rádio Tamandaré, Rádio Integração de Surubim, Rádio Capibaribe em Recife e Cultura AM de São José do Egito.

Foi um dos grandes ícones e era apaixonado pelo rádio. Izaurino era natural de Palmares. Izaurino vinha lutando contra uma doença crônica e precisava fazer hemodiálise. Tinha 72 anos de idade.

Em 2018, Izaurino Brasil recebeu o título de cidadão belemita, pelos brilhantes serviços prestados à sociedade de Belém do São Francisco e reconhecido pela Câmara Municipal.

Em 2020, mudou para a cidade de Angelim e cogitou ser candidato a vereador. Radiodifusores de todo o estado manifestaram pesar nas redes sociais da ASSERPE. Do Nill Júnior