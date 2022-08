Raquel Lyra cumpre agenda na zona da Mata e Agreste

A candidata ao governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB) cumpriu agenda neste sábado (06) na cidade de Escada, na Mata Sul.

Ela visitou a feira da cidade e conversou com os comerciantes sobre a importância do fomento ao empreendedorismo. Ela apresentou propostas do seu plano de governo, a exemplo do Programa Bora Empreender.

A agenda contou com a presença do presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo; do deputado federal Daniel Coelho; da prefeita de Catende, Dona Graça; do ex-deputado Rildo Braz, entre outras lideranças da região. O vereador Paulinho e o candidato a deputado estadual, Jadson Caetano, recepcionaram Raquel em Escada.

Da Mata Sul, a tucana seguiu para Lagoa do Carro, na Zona da Mata Norte, onde participou de um ato político e foi recepcionada pelo ex-prefeito Jailson do Armazém.

Na manhã deste domingo (07), a candidata esteve na cidade de Toritama, a lado da candidata a vice-governadora, Priscila Krause. Na cidade, ela destacou suas propostas para o Polo de Confecções do Agreste. Do Nill Júnior