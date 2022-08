Redução da alíquota de ICMS sobre etanol é aprovada em PE; imposto de biocombustível cai de 18% para 15,52%

Projeto de lei foi enviado para Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) pelo governo do estado. Primeira votação aconteceu na terça (23) e a segunda foi feita nesta quarta (24).

Os deputados estaduais aprovaram o projeto de lei enviado pelo governo de Pernambuco que trata da redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado sobre o etanol. Com isso, a alíquota cobrada sobre o combustível cai de 18% para 15,52%, no estado.

O projeto foi aprovado em duas votações. A primeira, na terça (23), foi por unanimidade. Nesta quarta (24), os parlamentares ratificaram o posicionamento favorável a essa proposta. Agora, o projeto aprovado seguirá para o Executivo para a assinatura da lei.