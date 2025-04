Reitores denunciam déficit de R$ 32 milhões para manutenção de universidades federais em PE

As universidades federais em Pernambuco calculam um déficit de pelo menos R$ 32 milhões apenas com ações de manutenção até o mês de dezembro de 2024. O valor foi apresentado durante entrevista coletiva na manhã desta terça (15), na reitoria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que reuniu os reitores Alfredo Gomes (UFPE), Maria José de Sena (UFRPE); Télio Nobre Leite (Univasf); e Airon Melo (Ufape).

Os gestores denunciaram a situação orçamentária das instituições de ensino no estado. Somente na UFPE, segundo o reitor Alfredo Gomes, a verba aprovada para o ano de 2025 é 56,88% menor do que o que foi enviada em 2014. Nacionalmente, esse percentual representa menos R$ 1,5 bilhão, enquanto que para a UFPE são R$ 42,7 milhões – sem considerar a correção da inflação do período.

Se fosse corrigido pela inflação, os repasses representariam um déficit de R$ 8,3 bilhões para as universidades federais do país em 10 anos e R$ 224,8 milhões para a UFPE.

Segundo os reitores, as contas mais ameaçadas das universidades são os chamados contratos essenciais. Despesas com segurança, manutenção, limpeza, fornecimento de energia, transporte e gestão de portarias estão com os contratos atrasados e já passaram por cortes em todas as instituições.

O ministério da Educação culpou os governos anteriores.