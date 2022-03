Residencial Vanete Almeida: sorteados realizam protesto no domingo (13) para reivindicar entrega

Sorteados do residencial Vanete Almeida, do extinto programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, devem realizar um protesto para reivindicar a entrega das casas no próximo domingo, dia 13.

De acordo com os organizadores, o protesto que deve bloquear a BR-232 na altura do residencial será pacífico e ocorrerá a partir das 8h.

Em agosto do ano passado, o governador Paulo Câmara assinou a ordem de serviço para uma adutora para o residencial, que contará com 4,8 quilômetros de extensão e será implantada pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

O Vanete Almeida conta com 902 casas populares e mesmo com os sorteios que o Governo Municipal realizou desde 2017, o Governo Federal nunca realizou as entregas. Do Vila Bela Online