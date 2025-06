Romério do Carro de Som deixa a Secretaria e retorna à Câmara como vereador de oposição

Romério do Carro de Som não integra mais o secretariado da prefeita Márcia Conrado. A informação foi confirmada com exclusividade por Francys Maya nesta terça-feira (25): ele foi exonerado da Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura de Serra Talhada e já está de volta à Câmara de Vereadores.

Romério reassume seu mandato nesta quarta-feira (26) e agora passa a integrar oficialmente a bancada de oposição ao governo municipal. A movimentação já vinha sendo especulada nos bastidores, mas foi confirmada apenas hoje.

Com o retorno do titular, o suplente Gin Oliveira deixa o cargo e se despede do Legislativo. Gin vinha atuando como líder da gestão e ocupava a cadeira desde que Romério assumiu a função no Executivo.

Do Vila Bela Online