Romério do Carro de Som pode retornar à Câmara e mexer no tabuleiro político de Serra Talhada

Uma movimentação nos bastidores da política de Serra Talhada pode resultar no retorno de Romério do Carro de Som (PSD) à Câmara de Vereadores. Eleito com 1.329 votos, Romério assumiu a Secretaria de Relações Institucionais em um acordo que garantiu a volta de Gin Oliveira ao Legislativo.

No entanto, informações de fontes ligadas ao governo apontam que Romério estaria insatisfeito com o cumprimento de compromissos firmados na negociação e aguarda uma nova conversa com a prefeita Márcia Conrado (PT) para definir seu futuro.

Gin Oliveira, que foi líder da bancada governista no primeiro mandato de Márcia, enfrentou desgastes políticos e acabou não conseguindo se reeleger. Mesmo assim, sua lealdade à prefeita e sua atuação combativa no parlamento pesaram na decisão de mantê-lo na Câmara, viabilizada pela ida de Romério para a gestão municipal.

Agora, com a possibilidade de Romério deixar o cargo e reassumir seu mandato, Gin perderia novamente a vaga, criando um impasse dentro da base aliada. O clima é de expectativa sobre os desdobramentos dessa reviravolta, que pode impactar o cenário político da cidade.

A grande questão que fica é: Márcia conseguirá contornar a insatisfação de Romério e manter o acordo ou terá que lidar com uma nova reconfiguração no Legislativo?