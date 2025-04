Romério recebe aval de Márcia para voltar à Câmara, e Gin estaria pronto para deixar o parlamento

Os bastidores da política de Serra Talhada seguem em ebulição. Após externar insatisfação com o descumprimento de parte do acordo que o levou à Secretaria de Relações Institucionais, o vereador licenciado Romério do Carro de Som (PSD) foi chamado para uma conversa direta com a prefeita Márcia Conrado (PT). Segundo apuração do blog, a gestora teria dado sinal verde para que Romério retorne à Câmara Municipal, caso deseje reassumir o mandato.

A movimentação é uma resposta à tensão que se instalou dentro da base governista. Informações obtidas com fontes próximas indicam que Gin Oliveira, atual ocupante da vaga deixada por Romério e líder do governo na Câmara, também estaria disposto a deixar o parlamento diante do clima de instabilidade entre os dois.

Gin, que enfrentou desgastes políticos e não conseguiu se reeleger, vinha tentando contornar a situação. Em uma tentativa de amenizar o clima com Romério, apresentou em uma sessão uma homenagem pelo ato de bravura do colega ao salvar o filho de um vizinho de um ataque de um cachorro da raça pitbull. O blog fez contato com Romério, e ele deixou claro que não irá ao plenário receber a homenagem proposta pelo líder do governo na Câmara. Quando questionado se participaria, respondeu: não.

Agora, com a insatisfação escancarada, o sinal verde dado por Márcia e Gin disposto a deixar novamente a Câmara, resta saber se Romério vai, de fato, reassumir o mandato. O desfecho pode provocar mais uma reconfiguração no cenário político local — e a expectativa é grande nos corredores da política da Capital do Xaxado.

DO Júnior Campos