Romonilson contrata organização privada para administrar hospital de Belmonte

Em nota, o prefeito Romonilson Mariano comunicou à população nesta segunda-feira (02) a contratação de uma entidade administradora para assumir a Unidade Mista Leônidas Pereira de Menezes, o conhecido Hospital de São José de Belmonte.

A prefeitura da cidade informa que a entidade contratada é a Organização Social Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, que detém dois hospitais próprios em São Paulo e administra mais de 100 hospitais no Brasil. Informa ainda que manterá equipe própria para fiscalização dos serviços prestados na unidade municipal.

Confira a nota:

A partir de hoje iniciamos uma nova etapa no Hospital de Belmonte. Desde o início da minha gestão, tenho buscado levar o melhor serviço em saúde para nossa gente, especialmente para os mais necessitados.

Avançamos na saúde a ponto de sermos reconhecidos na região, mas para mim, tudo que é bom precisa continuar melhorando e o nosso hospital também precisa melhorar.

Contratamos uma empresa administradora para tomar conta da Unidade Mista Leônidas Pereira de Menezes. Nosso objetivo é melhorar o atendimento e a qualidade nos serviços prestados aos belmontenses. Tenho absoluta certeza que a nossa gente terá mais resolutividade em seus problemas de saúde.

Trata-se de uma entidade privada, Organização Social Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, com larga experiência em administração hospitalar onde a mesma possui dois hospitais próprios em São Paulo e administra mais de 100 hospitais no Brasil. Isso nos dá a segurança de um serviço padronizado com a dedicação e respeito que o belmontense merece.

A administradora iniciará seus serviços hoje e por um prazo de 90 dias estará em fase de experiência, podendo continuar por mais tempo, caso nossa gente esteja a contento. O nosso objetivo maior é que os pacientes do nosso município recebam os serviços com a mesma qualidade que os hospitais das grandes cidades oferecem.

A prefeitura contará com uma equipe que fiscalizará o funcionamento do hospital, seus custos, serviços e especialmente a satisfação dos pacientes.

Quero deixar claro que não se trata de privatização ou venda desse equipamento, mas a contratação de uma empresa administradora experiente para cuidar do nosso maior centro de saúde com os cuidados que nosso povo merece.

Acredito que tomamos uma decisão muito importante e com ela a saúde da nossa gente só tem a ganhar.

Romonilson Mariano – Prefeito de São José do Belmonte

DO Nill Júnior