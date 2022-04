Saída de Marília Arraes e Luciano Duque do PT foi considerada ‘traição contra Lula’ para Oscar Barreto

“Oportunistas” e “traidores”. Foram com essas palavras que o ex-presidente do PT de Pernambuco e atual membro da executiva estadual, Oscar Barreto, se referiu à deputada Marília Arraes e ao ex-prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque, nesta quinta-feira (07). Ambos parlamentares se desfiliaram do partido, durante a janela partidária, ingressando no Solidariedade, para disputar o Governo de Pernambuco e uma vaga na Assembleia Legislativa nessas eleições, respectivamente.

“Quando o presidente Lula decidiu este ano que o nome do pré-candidato a governador de Pernambuco seria fruto de uma aliança com o PSB, essas pessoas passaram a trabalhar em outra lógica. A saída de Marília tem a ver com a construção de um discurso anti-PT. Portanto, a saída de Marília e de Duque é uma traição contra o presidente Lula. É isso que significa esse movimento”, disse Oscar Barreto.

O dirigente petista justificou sua argumentação ressaltando que o presidente do PT em Pernambuco, Doriel Barros, fez diversas reuniões com Marília e Duque para tentar demovê-los da ideia – a deputada federal, inclusive, chegou a ser indicada pelo partido para a vaga do Senado na Frente Popular. Tal informação foi rebatida por Marília Arraes alegando que o partido “causou uma precipitação sem limites” e que não foi sequer consultada acusando os ex-correligionários de serem “senhores do meu destino”.

Para Barreto, “prevaleceu muito mais o ódio e o espírito de traição; tipicamente desse pessoal que veio para o PT apenas se acomodar, mas não veste a camisa do partido. Luciano Duque e Marília nunca vestiram a camisa do PT. Saíram, pois não estão alinhados com a política do presidente Lula e nem com o PT nacional e estadual”. De acordo com o dirigente, “foi Lula quem deu a ambos a história que eles têm hoje”.

“Eles não teriam história política sem o PT e sem Lula. E, agora, quando o presidente Lula mais precisa deles no partido, eles saem e traem o presidente. Podem dizer que estão ainda com ele, mas, na prática, vão estar com políticos que são contra os trabalhadores. Se aliaram à Direita”, finalizou.

Por Diário de Pernambuco