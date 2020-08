Sanfoneiro serra-talhadense, Luizinho de Serra, realizará live neste domingo (02)

O cantor, compositor, sanfoneiro e poeta, Luizinho de Serra, fará mais uma live no seu canal do YOUTUBE, amanhã, dia 02, à partir das 16:00 horas.

O tema da live será: LUIZINHO CANTA LUIZ, uma simbólica homenagem ao ‘Rei do Baião’, Luiz Gonzaga, que marcou época não só no Nordeste, mas em todo Brasil com suas lindas composições mostrando a realidade da vida do sertanejo.

Para se inscrever no canal do sanfoneiro, basta só você clicar no link: https://www.youtube.com/channel/UCnbWz1fQGDspLpVvW8bYelw e selecionar o ícone INSCREVA-SE.

Luizinho de Serra desponta como um dos melhores sanfoneiros do Brasil, é gente da gente e orgulho de Serra Talhada-PE.

Vamos prestigiar o que temos de valor Cultural.

Luizinho de Serra é Show! Viva a sanfona, viva a Poesia, VIVA LUIZINHO DE SERRA! Disse o poeta e jornalista, Iranildo Marques.