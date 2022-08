Santander e Harvard oferecem 5 mil bolsas de estudo

Para quem quiser aprender os fundamentos de áreas essenciais, como marketing e finanças, aprender a criar uma rede eficaz ou até mesmo a gerenciar uma carreira gratificante, o banco Santander e a Harvard Business Publishing lançaram 5 mil bolsas do Santander Skills | Business for all para três cursos com foco em negócios, habilidades sociais em ambientes de trabalho e desenvolvimento pessoal. Os cursos terão duração de 9 semanas, e acontecerão de forma 100% online. As inscrições vão até o dia 07 de setembro.

“Esta bolsa dá acesso a uma via de mão dupla: de um lado, fornece conhecimentos técnicos para a área empresarial, do outro, foca no desenvolvimento de soft skills, essenciais para gerar projeção para toda a vida profissional. É um exemplo de apoio do Santander Universidades ao chamado lifelong learning, ou seja, proporcionar oportunidades de aprendizado contínuo e para qualquer momento da vida. Todos os bolsistas terão acesso a conteúdos atualizados e elaborados em parceria com uma das melhores universidades do mundo. Ter a Harvard Business Publishing como parceiro no programa é motivo de orgulho para nós”, afirma Nicolás Vergara, superintendente executivo do Santander Universidades.

Em Fundamentos de Negócios, por exemplo, o aluno poderá estudar aspectos essenciais do marketing, finanças, negociação e experiência do cliente. Preparação para o início da carreira mostrará habilidades de trabalho em equipe, e Autogerenciamento foca na prática de tomada de decisão, gerenciamento de tempo e influência. Os bolsistas terão acesso a treinamentos virtuais, exercícios práticos, sessões de debate de forma síncrona ao vivo, interação com os colegas, e conteúdo sob demanda, ou seja, não é preciso seguir a ordem das aulas. Além disso, só será necessário tomar de 3 a 4 horas do seu tempo semanalmente para conseguir concluir o curso a tempo.

Para ingressar, o bolsista não precisa ter diploma universitário ou experiência profissional avançada. Os únicos critérios são: ter pelo menos 18 anos de idade, ser residente na Alemanha, Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Espanha, Estados Unidos, México, Peru, Polônia, Portugal, Reino Unido ou Uruguai, e ter nível de idioma (inglês, espanhol ou português) suficiente para conseguir participar do curso. Após a inscrição pelo site www.becas-santander.com, serão selecionados aqueles que atenderem aos critérios de elegibilidade, e serão avaliados os resultados do teste de avaliação, este que estará disponibilizado por um link via email após a inscrição na plataforma Bolsas Santander. Do Vila Bela Online