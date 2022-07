São José do Egito só perde para Serra Talhada em número de homicídios no Pajeú

São José do Egito registrou o 8º homicídio do ano na noite desta segunda (11), por volta das 21h30, no bairro Borja.

Só Serra Talhada, com dez casos e mais que o dobro da população tem mais registros que a cidade do Alto Pajeú. A maioria das mortes teria relação com briga de espaço por criminosos e tráfico de drogas. Grande parte das vítimas tem passagens pela polícia.

No caso dessa segunda, Alexandre Augusto de Souza, conhecido por Babuíno, de 33 anos, foi alvejado com três tiros a queima roupa, sendo dois na cabeça e um no tórax, morrendo na hora.

O Instituto de Criminalística fez a perícia no local do crime. O corpo do homem foi encaminhado para o IML de Caruaru. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Policia Civil de São José do Egito.

A Polícia ainda não tem informações sobre os possíveis suspeitos de cometer o crime. Do Nill Júnior