Sargento da Polícia é transferido para Hospital de Trauma de Campina Grande e estado de saúde é considerado grave

O sargento da Polícia Militar Benedito da Silva de Araújo foi transferido para o Hospital de Trauma de Campina Grande, na madrugada deste domingo (20). De acordo com a unidade de saúde, o sargento de 56 anos está internado na Área Vermelha e seu quadro clínico é considerado grave estável.

Benedito foi atingido por um tiro no tórax disparo pelo seu filho, um adolescente de 13 anos. A esposa do sargento e o filho de 7 anos morreram na tarde deste sábado (19), após o adolescente atirar contra os familiares. O caso aconteceu na tarde deste sábado (19), no bairro Jardim Guanabara, em Patos.

O policial foi socorrido para o Hospital Regional de Patos, porém devido a gravidade foi transferido para Campina Grande. A unidade de saúde informou que o sargento ficou com a bala alojada na coluna.

A Polícia Civil informou que o adolescente confessou o crime e disse que foi motivado após os pais cobrarem boas notas na escola e proibirem o menor de jogar no celular.

O adolescente foi apreendido e está recluso na Delegacia de Patos. Do clickpb