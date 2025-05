Saúde: Governo de Pernambuco vai investir R$ 110 milhões na ampliação e requalificação de três hospitais do Recife

O Governo de Pernambuco vai investir cerca de R$ 110 milhões em obras de requalificação e ampliação de três dos principais hospitais públicos do Estado: o Otávio de Freitas, o Barão de Lucena e o Agamenon Magalhães, todos localizados no Recife. As intervenções vão fortalecer a rede pública de saúde, ampliando a capacidade de atendimento e oferecendo maior qualidade no serviço, além de mais dignidade aos pacientes e aos profissionais de saúde.

“Os hospitais da rede estadual passaram muitos anos sem receber os investimentos necessários para que os pernambucanos e pernambucanas pudessem ser cuidados com excelência. Mas isso agora mudou. Com o aporte que está sendo feito neste momento poderemos, em um futuro próximo, proporcionar um atendimento de qualidade aos pacientes e um ambiente de trabalho muito mais agradável para os funcionários e servidores destas três unidades. É desse jeito que mudamos a vida do nosso povo”, declarou a governadora Raquel Lyra.

A vice-governadora Priscila Krause, por sua vez, afirmou que “Pernambuco dá mais um passo importante para reforçar a estrutura dos nossos hospitais no Recife, um compromisso da nossa gestão”. “O investimento de mais de cem milhões nessas três unidades vai garantir ampliação de leitos e mais qualidade de atendimento para pacientes e profissionais. As obras de reforma já são realidade na Restauração e agora seguem para o Otávio de Freitas, Barão de Lucena e Agamenon Magalhães, reforçando ações que estamos fazendo nesses hospitais desde 2023”, completou a gestora.

A secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, ressaltou que a licitação é parte dos esforços do Governo para a recuperação das grandes emergências do Estado. “Estamos vivendo um momento histórico. Começamos com um desafio no Hospital da Restauração e agora estamos avançando na reforma desses hospitais com a publicação do edital de licitação para o Hospital Agamenon Magalhães, o Hospital Barão de Lucena e o Hospital Otávio de Freitas, atendendo à necessidade de readequação da estrutura física nas emergências e nas áreas de apoio. O trabalho é diário e a gente segue sempre firme no propósito de cuidar da saúde da população de Pernambuco.”, afirmou.

O secretário de Projetos Estratégicos, Rodrigo Ribeiro, que coordenou a elaboração dos projetos de reforma, comemorou mais um passo para a reestruturação da saúde pública do Estado. “Estamos falando de R$ 110 milhões para dar dignidade ao atendimento ao cidadão pernambucano. Não podemos esquecer que o Hospital da Restauração está em reforma e divulgamos recentemente a desapropriação do terreno onde será construído o novo Hospital Getúlio Vargas. Com isso, os cinco grandes hospitais da Região Metropolitana do Recife estão passando ou passarão por grandes reformas estruturantes. E tem mais coisa sendo projetada para ser publicada em breve”, disse.

As obras serão executadas pela Companhia Estadual de Obras e Habitação (Cehab). “São unidades de saúde importantíssimas que serão modernizadas para atender de forma mais adequada e digna os pernambucanos. A companhia, com sua expertise, executará os serviços com tempestividade e a qualidade que as obras necessitam”, afirmou Paulo Lira, diretor-presidente da CEHAB.

Apenas no Hospital Otávio de Freitas, serão investidos R$ 54 milhões, com intervenções em uma área de 12 mil m². A unidade de saúde vai ganhar nova emergência adulta, com 118 leitos; UTI adulta, com 40 leitos; um centro de diagnóstico por imagem com salas de tomografia, raio-X, ressonância, endoscopia e colonoscopia; central de material esterilizado; reforma e ampliação da emergência pediátrica, com 28 leitos; agência transfusional e laboratório de análises.

No Hospital Barão de Lucena, o investimento será de R$ 38 milhões e inclui a instalação de 74 novos leitos, a requalificação de dez leitos e a construção de um novo ambulatório pediátrico. Por fim, a intervenção no Hospital Agamenon Magalhães terá um investimento de R$ 17 milhões e inclui reforma e ampliação das emergências geral, obstétrica, e de otorrinolaringologia.

Foto: Divulgação/SES-PE

Do Júnior Campos