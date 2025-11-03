Saxofonista de Kátia di Tróia sofre choque elétrico em Serra Talhada e está em estado grave

O saxofonista Jackson Raimundo Ferreira, integrante da banda da cantora Kátia di Tróia, está internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (HOSPAM), em Serra Talhada. O músico foi socorrido na madrugada deste domingo (2), após sofrer um choque elétrico durante uma apresentação na zona rural do município.

De acordo com informações divulgadas, o acidente ocorreu durante um evento de aniversário de um empresário local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e, ainda no local, a equipe médica realizou manobras de reanimação e entubamento antes do transporte do artista para o hospital.

O quadro clínico de Jackson é considerado gravíssimo, e ele segue sob cuidados intensivos desde o início da madrugada. A direção do HOSPAM divulgou uma nota oficial com detalhes sobre o atendimento e o estado de saúde do músico, confira na íntegra:

“O Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (HOSPAM) informa que o paciente Jackson Raimundo Pereira, de 40 anos, deu entrada na unidade por volta das 03h da madrugada deste domingo (2), trazido pelo SAMU, já entubado e com manobras de reanimação em curso, após ter sofrido choque elétrico seguido de parada cardiorrespiratória (PCR) há cerca de uma hora antes da chegada ao hospital.

Após atendimento emergencial na Sala Vermelha, o paciente recuperou pulso central sem necessidade de desfibrilação, sendo iniciadas medidas intensivas de suporte, incluindo uso de medicação vasoativa e monitoramento contínuo.

Por volta das 04h45, Jackson foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HOSPAM, onde permanece internado em estado gravíssimo, sob cuidados intensivos da equipe multiprofissional.

O HOSPAM segue prestando toda assistência necessária e continuará acompanhando a evolução do quadro clínico do paciente.”

Uma nota de solidariedade também foi publicada no perfil da cantora Kátia di Tróia, com quem Jackson trabalha.

“Em nome de Kátia de Tróia e toda a equipe, pedimos orações pelo nosso querido amigo e músico Jackson Saxofonista, que infelizmente sofreu um acidente durante a apresentação realizada na cidade de Serra Talhada no último sábado.

Neste momento, o que mais precisamos é de fé, corrente de oração e energia positiva para sua recuperação. Que Deus cuide da saúde dele e conceda força à sua família

Contamos com o carinho de todos.”

Do Diário de Pernambuco