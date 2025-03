SDS intensifica buscas por jovem sequestrada no Sertão de Pernambuco

A Secretaria de Defesa Social (SDS) informa que as buscas pela adolescente, sequestrada na manhã da última terça-feira (25), na zona rural de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão do estado, seguem intensificadas. A jovem foi levada nas proximidades do povoado de Caraíbas enquanto retornava de Curaçá (BA). Desde o acionamento para a ocorrência, equipes da 7ª CIPM (sediada Santa Maria da Boa Vista), da 2ª CIPM (em Cabrobó), integrantes do Núcleo de Inteligência (NI), da Malhas da Lei e voluntários da região seguem empenhados, nas buscas, para localizar a adolescente e o suspeito.

Para reforçar o trabalho na região, a SDS mobilizou reforços especializados. Equipes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) foram deslocadas para Santa Maria da Boa Vista, com o objetivo de reforçar e auxiliar nas buscas. Desde terça-feira (25), integrantes do Núcleo de Inteligência de Petrolina, da Polícia Civil de Pernambuco, estão atuando nas buscas, inclusive com drone equipado com uma câmera térmica, que permite detectar calor e identificar objetos e pessoas. Além do efetivo em terra, o Grupamento Tático Aéreo (GTA) da SDS também está atuando na operação. Um helicóptero da corporação está na região, auxiliando nas buscas aéreas e, ainda na manhã desta quarta-feira (26), uma equipe de Bombeiros Militares, com dois cães farejadores, foi transportada pelo avião do GTA para intensificar as buscas pela adolescente.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Santa Maria da Boa Vista, que reforça a importância da colaboração da população para o sucesso das investigações.

SABE DE ALGUMA COISA?

Qualquer informação que possa ajudar a localizar Ingrid Vitória pode ser repassada às autoridades de forma anônima para a Central de Operações da 7ª CIPM pelo (87) 988772148; para a Central do BEPI no (87) 988772117; através do número (87) 988772249 da PCPE ou pelos telefones da Ouvidoria: 181 ou 0800 081 5001. A colaboração de todos é fundamental neste momento.

Do Vila Bela Online