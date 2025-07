SDS realiza mudanças em cargos da segurança pública em Serra Talhada

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco publicou uma série de portarias promovendo alterações nas funções gratificadas de agentes da Polícia Civil, com destaque para movimentações internas na cidade de Serra Talhada.

De acordo com as determinações do secretário da SDS, estão previstas substituições temporárias motivadas, em sua maioria, por licenças médicas e maternidade. A unidade mais impactada pelas mudanças foi a 21ª Delegacia Seccional (DESEC), sediada em Serra Talhada, que contará com nova responsável pela secretaria da unidade em três diferentes períodos entre junho e dezembro de 2025.

Entre as designações, uma agente foi nomeada para assumir interinamente a Secretaria da 21ª DESEC por três períodos distintos, totalizando quase cinco meses de atuação. As portarias reforçam o caráter temporário das mudanças e mencionam que a substituição ocorre por afastamento legal da titular da função.

Além das movimentações em Serra Talhada, outras delegacias do estado também passaram por alterações semelhantes, com nomeações e dispensas em cidades como Garanhuns e São Lourenço da Mata. Todas as mudanças envolvem cargos de chefia, supervisão e apoio, com diferentes níveis de gratificação, conforme o organograma da Polícia Civil de Pernambuco.

As medidas, segundo a SDS, buscam garantir a continuidade dos serviços prestados pelas unidades policiais e o bom funcionamento administrativo durante os afastamentos dos servidores titulares.

Do Júnior Campos