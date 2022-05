Sebastião Oliveira e Avante declaram apoio a André de Paula

Mais uma importante movimentação na política pernambucana: o líder do Avante, na Câmara dos Deputados, Sebastião Oliveira, recebeu, no final do dia de hoje (4), na Liderança do partido, em Brasília, o deputado federal pernambucano e pré-candidato ao Senado Federal, André de Paula, para selar o apoio da sigla à sua candidatura.

“André de Paula é um político respeitado em Brasília, onde, há 22 anos, participa das principais decisões políticas do Brasil. Em mais de duas décadas exerceu importantes missões, como presidente de Comissões, Líder da Minoria, Líder do PSD, Quarto Secretário e membro da Mesa Diretora da Câmara Federal em duas ocasiões. Atualmente, ocupa a Segunda-Vice-Presidência. A sua competência e experiência credenciam-lhe para representar Pernambuco no Senado Federal. O Avante está com ele”, ressaltou Sebastião Oliveira.

A movimentação também pode indicar a junção do AVANTE a Progressistas e PSD rumo à um palanque de oposição, com maior probabilidade de migração à campanha de Marília Arraes.

Sebastião não tem escondido sua insatisfação com o Palácio, Paulo Câmara e cia. Em Serra Talhada, por exemplo, uma de suas principais bases, o governo pactuou uma aliança com sua adversária, a prefeita Márcia Conrado, do PT. Sebá talvez nem apareça na programação de Paulo em Serra sexta, na emancipação do município. Do Nill Júnior