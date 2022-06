Secretaria de Saúde de Pernambuco abre seleção simplificada com 1.662 vagas

Vagas são para profissionais como médicos, analistas, assistentes e engenheiros de segurança do trabalho.

Uma seleção pública simplificada da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) irá selecionar 1.662 profissionais de saúde, incluindo médicos, analistas, assistentes e engenheiros de segurança do trabalho. Dependendo do cargo, a remuneração chega a R$ 9.886. O edital foi publicado neste sábado (18) no Diário Oficial do Estado. As inscrições começam na segunda (20) pela internet e seguem até o dia 4 de julho. A reportagem é de Priscilla Aguiar/g1 PE.

O objetivo é reforçar a rede hospitalar e ampliar o quadro de trabalhadores na rede pública nas 12 regiões de saúde do estado. São oferecidas 380 vagas para médicos, 1.168 vagas para analistas em saúde, 97 para assistentes em saúde e 17 vagas para engenheiros de segurança do trabalho.

As contratações visam atender principalmente a assistência pediátrica, que está saturada com o aumento dos casos de doenças respiratórias e das buscas por leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Das 380 vagas disponíveis para especialidades médicas, 122 são para profissionais que atuam na assistência pediátrica e neonatal.

São oportunidades para médico cirurgião pediátrico (12); médico intensivista pediátrico (10); médico neonatologista (48); médico neurologista pediátrico (5); médico pediatra (41) e médico cardiologista pediátrico (6), além de fisioterapeutas respiratórios (79).

A seleção pública é constituída de única etapa, por meio de avaliação curricular. O resultado final será divulgado no dia 29 de julho. Veja os detalhes sobre as especialidades contempladas:

Especialidades médicas – Médico cardiologista adulto e pediátrico; Anatomopatologista; Cirurgião geral e geral pediátrico; Cirurgião vascular; Clínico geral; Endoscopista; Infectologista; Médico intensivista adulto e pediátrico; Médico neonatologista; Neurocirurgião; Neurologista adulto e pediátrico; Médico pediatra; Médico em radiologia e diagnóstico por imagem; Médico regulador; Médico tocoginecologista; Traumato-ortopedista; Urologista.

Profissionais de assistência social – Biólogos; Biomédicos; Enfermeiro assistencial; Enfermeiro obstetra; Regulador; Sanitarista; Enfermeiro uteísta; Engenheiro de segurança do trabalho; Farmacêutico; Fonoaudiólogo; Veterinário; Nutricionista; Psicólogo; Terapeuta ocupacional; Técnico de enfermagem; Técnico de imobilização ortopédica; Técnicos de laboratório; Necropsia; Nadiologia. Do Nill Júnior