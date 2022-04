Segunda dose de reforço contra Covid-19 será aplicada em pessoas a partir de 60 anos em PE

Pernambuco anunciou, nesta segunda-feira (25), a ampliação do público alvo da campanha de imunização com a quarta dose (ou segunda dose de reforço) contra a Covid-19. Agora pessoas a partir de 60 anos já podem receber o imunizante em sua 4ª aplicação no Estado.

De acordo com o Governo do Estado, municípios já estão autorizados a iniciar esse novo grupo e cada um terá autonomia de organização para estabelecer como será a campanha em cada cidade.

O público de idosos é estimado em mais de 1,2 milhão de pessoas em Pernambuco e, até o momento, cerca de um milhão delas já foram vacinadas com a terceira dose (ou primeira dose de reforço), o que equivale a 80,6% da cobertura vacinal nessa faixa etária.

Quando se considera a população com mais de 18 anos, o percentual de cobertura se aproxima de 50%. Já a segunda dose de reforço está com cobertura de 18% do público elegível.