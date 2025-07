Senac Serra Talhada oferece cursos de férias para crianças e adolescentes

Com a chegada das férias escolares, o Senac em Serra Talhada preparou uma programação especial que alia diversão e aprendizado para crianças e adolescentes. Estão abertas as inscrições para os cursos “Minichef”, “Desenho para Crianças” e “Chef Teens”, que serão realizados entre os dias 07 e 25 de julho.

Voltado para adolescentes de 11 a 15 anos, o curso “Chef Teens” acontece de 14 a 18 de julho , das 14h às 17h, com a proposta de despertar o interesse pela culinária e promover a interação social em família. Durante o curso, os participantes aprenderão receitas práticas, técnicas de preparo de pratos, noções de etiqueta social para diferentes situações e boas práticas de manipulação e higienização de alimentos.

Já o curso “Minichef”, destinado a crianças de 7 a 10 anos, será realizado de 7 a 11 de julho, também das 14h às 17h. Durante cinco dias, os pequenos serão incentivados a preparar receitas de forma criativa, aprendendo ao mesmo tempo sobre higiene e segurança na cozinha.

Para os que gostam de desenhar, o curso “Desenho para Crianças” será oferecido de 14 a 25 de julho, no mesmo horário. Crianças de 7 a 12 anos aprenderão de forma lúdica técnicas como sombreamento, uso de luz e cor, volume e perspectiva básica, desenvolvendo ainda mais suas habilidades artísticas.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas presencialmente na unidade do Senac em Serra Talhada. O investimento é de seis parcelas de R$ 48,33 (no cartão) para os cursos de Gastronomia e seis parcelas de R$ 40,00 para o curso de desenho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (87) 98874-8477.

Serviço: Cursos de Férias Senac Serra Talhada

Minichef

Período: 7 a 11 de julho

Horário: 14h às 17h

Faixa etária: 7 a 10 anos

Investimento: 6x de R$48,33 (no cartão)

Chef Teens

Período: 14 a 18 de julho

Horário: 14h às 17h

Faixa etária: 11 a 15 anos

Investimento: 6x de R$48,33 (no cartão)

Desenho para Crianças

Período: 14 a 25 de julho

Horário: 14h às 17h

Faixa etária: 7 a 12 anos

Investimento: 6x de R$40 (no cartão)