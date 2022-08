Senai oferece 750 vagas para fazer de graça cursos de programação; saiba como se inscrever

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em Pernambuco (Senai-PE) abriu, nessa segunda-feira (29), 750 vagas para fazer cursos de graça de qualificação na área de tecnologia de informação. As capacitações são de programador front-end e programador back-end.

Os interessados em participar do processo seletivo podem se inscrever até a quarta-feira (31), pelo site do Senai em Pernambuco. As aulas vão ser a distância.

As vagas são destinadas a pessoas de baixa renda que finalizaram o ensino médio e que obtiveram média igual ou superior a 550 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2019 e 2021. O edital completo também pode ser conferido no site da instituição.

O curso de programador front-end tem duração de 348 horas. Nele, os alunos aprendem a programar todo o conteúdo visível para o usuário, a exemplo de layouts e efeitos visuais, utilizando tecnologias como Html, CSS e JavaScript. Para essa oportunidade, estão disponíveis 500 vagas.

O curso de programador back-end dura 450 horas, tendo foco na parte não-visual do sistema, por meio da linguagem C#. Para esta opção, são oferecidas 250 vagas.

O preenchimento das vagas é feito a partir da ordem de classificação geral dos candidatos, considerando as médias obtidas na prova do Enem, segundo o Senai.

O resultado do processo seletivo deve ser divulgado na quinta-feira (1º). Os candidatos aprovados recebem, por e-mail, um link para efetivação da matrícula, o que deve ser feito entre a sexta (2) e o sábado (3).

Para a matrícula, é preciso anexar cópias dos seguintes documentos: certificado de conclusão do ensino médio, histórico escolar ou documento da escola; documento pessoal de identificação com foto (identidade, carteira de motorista, passaporte ou carteira de trabalho); CPF; e comprovante de residência, além de autodeclaração da condição de baixa renda e comprovante contendo as notas do Enem.

*Do Vila Bela Online