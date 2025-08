A fala do vereador Tércio Siqueira (PSD), durante a sessão desta terça-feira (5) na Câmara de Serra Talhada, não foi apenas um desabafo pontual foi um movimento calculado e com peso político que vai além das palavras ditas no plenário. Considerado um dos aliados mais fiéis da prefeita Márcia Conrado (PT) e nome de confiança dentro do seu grupo político, Tércio rompeu o silêncio habitual e usou a tribuna com um discurso duro, crítico e, possivelmente, autorizado.

Para quem conhece os bastidores da política local, ficou evidente que a cobrança pública feita por Tércio não partiu apenas de uma insatisfação pessoal. Trata-se de um recado direcionado e estratégico. Quando um aliado de primeira hora sai em público para criticar secretários da gestão, especialmente usando frases como “entregue o cargo”, isso dificilmente acontece sem um sinal verde do núcleo duro do governo, ou até mesmo da própria prefeita.

Tércio expôs o que muitos nos bastidores já vinham comentando em voz baixa: há uma sensação de paralisia em algumas áreas da administração municipal. Ao destacar que secretários alegam falta de condições de trabalho como justificativa para a falta de ação, o vereador verbalizou um incômodo que vem afetando também a base política da prefeita, que precisa dar respostas à população, mas encontra dificuldade de interlocução com partes da equipe técnica do governo.

O exemplo citado por ele, a Secretaria de Planejamento, não foi gratuito. Tércio apontou diretamente o crescimento desordenado da cidade e a ausência de um olhar estratégico da pasta, cobrando o que deveria ser básico: atuação em cima do Plano Diretor. A menção à titular da pasta, Maria Joana, foi vista como um recado claro de que a prefeita precisa fazer ajustes internos se quiser manter sua base coesa.

A fala de Tércio não foi um rompimento, mas uma cobrança com endereço certo e com aval político. O discurso do aliado deixou claro: há setores da gestão que estão na berlinda. Será que Joana entendeu o recado?

Do Júnior Campos