Serra Talhada amarga um dos piores desempenhos da XI GERES em saúde básica

Mesmo sendo o principal polo regional e referência em saúde no Sertão do Pajeú, Serra Talhada apresentou um desempenho alarmante nos indicadores da Atenção Primária à Saúde, no 1º quadrimestre de 2025.

O levantamento, feito com exclusividade pelo Blog Júnior Campos, utilizou dados oficiais do SISAB – Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica, plataforma do Ministério da Saúde.

Os números colocam o município, administrado pela prefeita Márcia Conrado, entre os piores da XI GERES – Gerência Regional de Saúde que compreende 10 municípios do Sertão do Pajeú e Sertão de Itaparica.

Mesmo com estrutura superior e orçamento mais robusto que os demais, Serra Talhada ficou abaixo da média em praticamente todos os principais indicadores da saúde básica, que são de total responsabilidade da gestão municipal.

Entre os dados mais preocupantes:

Apenas 45% das gestantes realizaram seis ou mais consultas de pré-natal; Apenas 30% dos pacientes com diabetes fizeram o exame de hemoglobina glicada; Apenas 37% dos hipertensos tiveram a pressão aferida; A cobertura do preventivo (Papanicolau) foi de apenas 41%; A cobertura vacinal de Polio e Pentavalente não passou de 71%.

Enquanto isso, cidades bem menores como Calumbi (100% de cobertura vacinal e 96% nos exames de HIV e sífilis), e São José do Belmonte (85% no pré-natal completo e 86% na saúde bucal de gestantes), apresentaram desempenhos significativamente superiores.

Serra Talhada, figura entre os piores desempenhos, ocupando o 8º lugar entre os 10 municípios da XI GERES. O resultado é especialmente crítico, pois aponta fragilidades sérias na atenção básica.

Ainda com base nos dados do resultado Previne Brasil do 1º quadrimestre de 2025, o município de Serra Talhada ocupa a 90ª posição no ranking estadual de desempenho, com uma pontuação de 435.10. Esse resultado coloca o município abaixo de cidades vizinhas como Flores (83º lugar) e bem atrás dos 10 primeiros colocados da regional, como Ingazeira (7º lugar, com 809 pontos) e Calumbi (12º lugar, com 785 pontos). O desempenho indica um alerta importante para o fortalecimento da atenção primária à saúde no município.

São analisados os seguintes indicadores da Atenção Primária à Saúde:

Percentual de gestantes com 6 ou mais consultas de pré-natal realizadas; Percentual de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; Percentual de gestantes com atendimento em saúde bucal; Cobertura de exame citopatológico do colo do útero (preventivo); Cobertura vacinal para Poliomielite e Pentavalente; Percentual de pacientes com hipertensão arterial com aferição de pressão; Percentual de pacientes com diabetes com hemoglobina glicada realizada.

Falhas da gestão municipal

Os dados revelam que a atenção básica à saúde em Serra Talhada, enfrenta uma crise silenciosa, com falhas graves no cuidado com a população mais vulnerável: gestantes, pacientes crônicos e crianças.

O cenário expõe a necessidade urgente de revisão nas estratégias da Secretaria Municipal de Saúde, assinada por Lisbeth Rosa.

Serra Talhada, que deveria ser modelo, amarga hoje o vexame de estar entre os últimos colocados da sua própria região em serviços básicos de saúde.

Do Júnior Campos