Serra Talhada celebra 174 anos com avanços e desafios rumo ao futuro

Neste 6 de maio, o município de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, comemora 174 anos de emancipação política, reafirmando seu papel como uma das cidades mais importantes do interior de Pernambuco. Conhecida como a “Terra de Lampião” e berço de rica história cultural, a cidade vive um momento de expansão urbana, investimentos públicos e crescimento populacional.

Segundo dados do IBGE (2022), Serra Talhada conta com aproximadamente 90 mil habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa do Sertão pernambucano. O município tem se destacado como um polo regional em áreas como educação, saúde e comércio.

Nos últimos anos, a cidade recebeu importantes investimentos em infraestrutura, como a ampliação do Aeroporto Santa Magalhães, que agora opera voos comerciais regulares e impulsiona o turismo e a economia local. O município também abriga o Hospital Eduardo Campos, referência em saúde pública no Sertão, além de ser sede do Campus do IF Sertão-PE e de unidades da UFRPE e UPE, reforçando sua vocação educacional.

Na economia, Serra Talhada continua forte no comércio e na prestação de serviços, com destaque também para o setor da construção civil e o avanço da agricultura familiar em comunidades rurais. A cidade é sede de feiras de negócios, eventos culturais e atrai investimentos graças à sua posição estratégica na BR-232.

DO Vila Bela Online