Serra Talhada é um dos poucos redutos do PT pós-eleições no Estado

O resultado das eleições municipais deste ano foi desastroso para o PT no país, e isso inclui Pernambuco. Na capital do Estado, a legenda tombou com Marília Arraes, que foi derrotada até com certa folga pelo seu primo, o socialista João Campos, contrariando as pesquisas de opinião, que viam um cenário mais acirrado entre os dois na disputa pela Prefeitura do Recife.

A legenda petista terá de se refazer desse duro revés, analisando o que deu errado. Mas pode começar por onde está dando certo, a exemplo de Serra Talhada, uma das cidades mais importantes do Sertão do Pajeú.

Por lá o Partido dos Trabalhadores vem construindo um caminho exitoso na gestão municipal. Começou primeiro com o atual prefeito Luciano Duque, que venceu pela primeira vez em 2012, foi reeleito quatro anos depois e conseguiu emplacar a afilhada política, Márcia Conrado.

O curioso é que, para a casa legislativa, o PT de Serra Talhada fez apenas dois vereadores. A maioria eleita ou reeleita é do PP, mas a legenda é da base de Márcia.

O sucesso da administração de Duque é inegável, já que a prefeita eleita venceu por uma ampla margem. Agora cabe à Márcia dar continuidade ao que já foi feito pelo atual prefeito. Se em Serra Talhada a população vem dando o aval à gestão petista, é porque tem merecido esse crédito. Não custa nada às maiores lideranças do PT no Estado pegar a cidade sertaneja de exemplo.

No páreo > Após o segundo turno municipal, encerrado no último domingo (29), o prefeito Miguel Coelho (MDB) consolidou-se com a maior percentagem de votos entre todas as cidades com mais de 200 mil eleitores do Nordeste. Foram 121.300 votos ainda no primeiro turno, o equivalente a 76,19%. Ele nega, claro, mas esse número o credencia a uma disputa estadual em 2022. É aguardar.

Perda I > Duas semanas após extravasar em alegria com a vitória suada urnas, o prefeito eleito de Santa Maria da Boa Vista (PE), George Duarte (PP), experimentou um sentimento oposto. Ele perdeu no domingo (29) seu pai, Geraldo Duarte Barros, de 82 anos. Ele também era pai do ex-prefeito Leandro Duarte.

Perda II > A família Martins, em Santa Terezinha (PE), Sertão do Pajeú, voltou a sofrer com a perda de um familiar. Faleceu no último domingo (29) Nicinha de Danda, 72 anos, esposa do ex-prefeito João Batista Martins – o Danda Martins, falecido no dia 10 de dezembro de 2019, também aos 72 anos – e mãe do também ex-prefeito Geovane Martins, o ‘Vanin de Danda’, 51 anos, que morreu no último dia 20 de novembro por complicações da Covid-19. Ela também era mãe do atual vereador Neguinho de Danda. O ano não está sendo nada fácil para os Martins.

Convocados > Em Salgueiro (PE), Sertão Central, o prefeito Clebel Cordeiro (PL) fez duas novas convocações do concurso público realizado pela prefeitura em 2016. Os profissionais chamados serão lotados na Secretaria Municipal de Saúde.

Da Folha de PE