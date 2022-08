Serra Talhada em 5º lugar na geração de empregos no primeiro semestre no Sertão

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgou o balanço de empregos no primeiro semestre de 2022 no Sertão de Pernambuco.

As 56 cidades sertanejas somaram saldo de 4.179 postos formais de trabalho no período, tendo Petrolina na liderança com saldo de 1.848 e Brejinho na última posição do ranking com perca de 97 postos.

No acumulado por região, o Sertão do São Francisco obteve saldo de 2622 postos, seguido pelo Sertão do Pajeú com 458, Sertão do Araripe com 455, Sertão Central com 389, Sertão do Moxotó com 148 e Sertão de Itaparica com 107 postos.

No Sertão do Pajeú o melhor resultado é de Serra Talhada, que obteve saldo de 247 vagas formais no acumulado do ano. Afogados da Ingazeira com 70 e São José do Egito com 65 vêm em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Os piores resultados do Pajeú são de Carnaíba (-30) e Brejinho (-97).

No Ranking geral do Sertão, os dez melhores desempenhos são de Petrolina (1.848), Lagoa Grande (445), Salgueiro (298), Araripina (258), Serra Talhada (247), Afrânio (206), Custódia (88), Floresta (72), Afogados da Ingazeira (70), São José do Belmonte (65) e São José do Egito (65), estando Belmonte e São José do Egito empatadas com 65 postos cada uma.

Entre as maiores cidades sertanejas, tiveram desempenho positivo as cidades de Petrolina (1.848), Salgueiro (298), Araripina (258) e Serra Talhada (247). Arcoverde somou apenas 05 postos formais de saldo no primeiro semestre.

Sertão do Moxotó

Custódia (88) Inajá (37) Manari (18) Arcoverde (05) Betânia (-4) Sertânia (-11) Ibimirim (-12)

Sertão do Pajeú

Serra Talhada (247) Afogados da Ingazeira (70) São José do Egito (65) Triunfo (20) Iguaracy (14) Tuparetama (14) Santa Terezinha (11) Itapetim (9) Calumbi (5) Ingazeira (3) Quixaba (0) Santa Cruz da Baixa Verde (-1) Solidão (-7) Flores (-10) Tabira (-14) Carnaíba (-30) Brejinho (-97)

Sertão Central

Salgueiro (298) São José do Belmonte (65) Mirandiba (12) Parnamirim (8) Serrita (4) Cedro (2) Verdejante (-6)

Sertão de Itaparica

Floresta (72) Petrolândia (33) Carnaubeira da Penha (1) Itacuruba (1) Tacaratu (-2) Belém do São Francisco (-32) Jatobá (-64)

Sertão do Araripe

Araripina (258) Trindade (61) Exu (50) Santa Filomena (38) Ipubi (29) Santa Cruz (10) Granito (05) Moreilândia (4) Bodocó (-23) Ouricuri (-74)

Sertão do São Francisco

Petrolina (1.848) Lagoa Grande (445) Afrânio (206) Cabrobó (64) Santa Maria da Boa Vista (52) Dormentes (7) Orocó (-12) Terra Nova (-15)

Ranking geração de empregos no Sertão de janeiro a junho de 2022:

Petrolina (1.848) Lagoa Grande (445) Salgueiro (298) Araripina (258) Serra Talhada (247) Afrânio (206) Custódia (88) Floresta (72) Afogados da Ingazeira (70) São José do Belmonte (65) São José do Egito (65) Cabrobó (64) Trindade (61) Santa Maria da Boa Vista (52) Exu (50) Santa Filomena (38) Inajá (37) Petrolândia (33) Ipubi (29) Triunfo (20) Manari (18) Iguaracy (14) Tuparetama (14) Mirandiba (12) Santa Terezinha (11) Santa Cruz (10) Itapetim (9) Parnamirim (8) Dormentes (7) Arcoverde (05) Calumbi (5) Granito (05) Moreilândia (4) Serrita (4) Ingazeira (3) Cedro (2) Carnaubeira da Penha (1) Itacuruba (1) Quixaba (0) Santa Cruz da Baixa Verde (-1) Tacaratu (-2) Betânia (-4) Verdejante (-6) Solidão (-7) Flores (-10) Sertânia (-11) Ibimirim (-12) Orocó (-12) Tabira (-14) Terra Nova (-15) Bodocó (-23) Carnaíba (-30) Belém do São Francisco (-32) Jatobá (-64) Ouricuri (-74) Brejinho (-97)

Do Nill Júnior