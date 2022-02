Serra Talhada não terá central de monitoramento no 14º BPM

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (22), o vereador Vandinho da Saúde (Patriotas), questionou o ‘tapa’ dado pelo Governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB) na cara da população de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Na tribuna, o parlamentar afirmou que o governo pernambucano negociou sobre a possível instalação do CIODS na área do 14º Batalhão de Polícia Militar, no entanto o terreno foi cedido ao governo, em troca da instalação da Central de Monitoramento, a carreta de vídeo itinerante, percorrer nos bairros de Serra Talhada.

O veículo passou cerca de trintas dias na Rua Enock Ignácio de Oliveira, ao lado da Escola Solidônio Leite. Logo após foi solicitada pela Companhia Independente de Polícia Militar de Araripina, devido aumento da criminalidade local (relembre aqui).

“Nós aprovamos a doação do terreno do 14º BPM para Estado de Pernambuco, uma área com aquele prédio gigantesco em troca do sistema de monitoramento aqui em nosso município. Infelizmente, costumo dizer que o estado mais uma vez dar uma tapa na cara dos serra-talhadenses”, disse.

“Naquele espaço iria ficar o CIODS, o caminhão da plataforma elevada de vídeo monitoramento de forma itinerante nos bairros, depois que nós aprovamos o estado tirou o CIODS, tirou o caminhão. Eu sempre digo aqui e volto a dizer Paulo Câmara é um dos piores governadores que Pernambuco já teve, um mentiroso, incompetente, infelizmente Serra Talhada não terá a central de monitoramento devido ao governador fracassado que o estado tem”, alegou.

O parlamentar ainda pediu desculpas ao ex-secretário de Relações Institucionais, Elyzandro Nogueira, que montou a ponte para a chegada do caminhão da plataforma de monitoramento. E ainda cobrou do novo secretário Tércio Siqueira, para que busque solução e respostas do Governo de Pernambuco sobre o caso. Do Nill Júnior