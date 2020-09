Serra Talhada perde mais um empresário para a Covid-19

A população de Serra Talhada acordou com uma triste notícia logo no início da manhã desta quarta-feira (16) com o falecimento do empresário José Plínio Vieira de Sousa, 63 anos, mais conhecido como Plínio da Churrascaria, que perdeu uma dura luta contra a Covid-19, após sofrer três paradas cardíacas.

Plínio da Churrascaria estava internado no Hospital de Campanha Governador Eduardo Campos e chegou a ser intubado, após sofrer complicações devido ao novo coronavírus.

O empresário é a 57ª vítima da Covid-19 na Capital do Sertão do Pajeú. Seu sepultamento deve ocorrer nas próximas horas seguindo o protocolo.

José Plínio era bastante conhecido na cidade e deixa esposa e três filhos.