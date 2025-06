PF identifica “carregador de malas” do Careca do INSS, diz site

Segundo reportagem do site Metrópoles, publicada neste sábado (31), a Polícia Federal (PF) identificou Rubens Oliveira Costa como o “carregador de malas” do lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado como operador de um esquema bilionário de fraudes contra aposentados.

De acordo com a PF, Rubens movimentava cifras milionárias, fazia saques em espécie e enviava propina a servidores do INSS. Ele é descrito como “facilitador” e “intermediário” no esquema que desviava recursos públicos e lavava dinheiro para ocultar a origem ilícita dos valores.

Rubens era sócio do Careca do INSS na empresa Brasília Consultoria Empresarial e tinha ligações com outras investigadas, como a Prospect, que recebeu mais de R$ 13 milhões. Ele teria sacado quase R$ 1 milhão em espécie e movimentado um volume financeiro dez vezes superior ao declarado.

A investigação aponta que Rubens direcionou recursos suspeitos a ex-diretores do INSS, como André Paulo Felix Fidelis e seu filho, Eric Douglas, que compraram imóveis à vista somando quase R$ 2 milhões. Outros beneficiados seriam Thaisa Hoffmann Jonasson, sócia de Rubens em empresa que movimentou R$ 10 milhões, e Virgilio Oliveira Filho, que adquiriu mais de R$ 6 milhões em imóveis.

Rubens também aparece ligado a Alexandre Guimarães, ex-diretor do INSS, com quem é sócio da Vênus Consultoria. Guimarães realizou transações imobiliárias suspeitas superiores a R$ 2,5 milhões.

Os investigados negam envolvimento no esquema. O Metrópoles não conseguiu contato com a defesa de Rubens Oliveira Costa.

DO Nill Júnior