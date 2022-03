Serra Talhada registra 34mm de chuvas nas últimas 24h

A previsão de chuvas da Agência Pernambucana de águas e Clima para o sertão do Pajeú se confirmou no fim da tarde desta terça-feira (22) em Serra Talhada. Por volta de 17h, caiu uma grande pancada se chuva na Capital do Xaxado, deixando diversos bairros alagados. As informações são da Rádio Cultura FM 92,9.

Em vídeos que circulavam pelas redes sociais, foi possível ver o estrago causado pelas águas em algumas ruas, que se tornaram verdadeiros rios.

Segundo dados do Instituto Agronômico de Pernambuco, choveu 34 mm na cidade. O volume até parece ser pequeno, mas devido a intensidade da chuva, foi o suficiente para causar alguns danos a moradores.

Todo o mês de março tem sido de muita chuva na cidade. Ainda de acordo com dados do IPA, foram 166 mm do início do mês até hoje. O número ultrapassou as chuvas do mês de janeiro, 157 mm, e fevereiro, 146 mm.

Na noite de ontem a APAC renovou o alerta de chuvas na Mata Sul, Região Metropolitana e Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Agência, apesar do aviso ter sido renovado, a intensidade das chuvas muda de forte para moderada. No entanto, é preciso permanecer em alerta e considerar as condições do solo já saturado, após os volumes de chuva acumulados nas últimas 24 horas. Segundo Aparecida Fernandes, meteorologista da Apac, afirma que há previsão de mais chuva para hoje.

Confira o incide pluviométrico das cidades da nossa região:

Calumbi 32 mm

Santa Cruz da Baixa Verde 9 mm

Serra Talhada 34 mm

Triunfo 14 mm

Afogados da Ingazeira 37 mm

Brejinho 3 mm

Carnaiba 35 mm

Flores 28 mm

Iguaraci 36 mm

Ingazeira 18 mm

Itapetim 2 mm

Quixaba 19 mm

Santa Terezinha 2 mm

São José do Egito 6 mm

Solidão 53 mm

Tabira 50 mm

Tuparetama 4 mm

Floresta 8 mm

São José do Belmonte 25 mm

Do Nayn Neto