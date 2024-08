Serra talhada sediou o primeiro Fórum Regional de gestoras de políticas para mulheres

O primeiro fórum regional de gestoras dos organismos municipais de políticas para as mulheres aconteceu em serra talhada e atendeu toda a macrorregião dos Sertões nesta Segunda-Feira (07/08).

Foram 64 inscrições entre gestoras, coordenadoras regionais, servidoras e servidores de secretarias da mulher e demais secretarias municipais.

O principal objetivo dos fóruns é a interiorização dessas políticas públicas, através do empoderamento político das gestoras e o fortalecimento dos organismos.Dessa forma, elaboram-se e executam-se ações que contemplem a pluralidade e dimensões que integram a plena cidadania das mulheres pernambucanas, considerando as dimensões de gênero, raça, etnia, classe, geracional, identidade de gênero e orientação sexual.

O Fórum dos sertões foi o primeiro dos quatro que serão organizados pela secretaria da mulher.

Os organismos municipais de políticas para as mulheres são responsáveis por priorizar e articular as políticas públicas para as mulheres, através da escuta das gestoras, bem como a proposição de ações conjuntas e construção de estratégias para execução das políticas de gênero.