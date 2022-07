Serra Talhada teve melhor saldo de empregos em maio no Pajeú

O Sertão de Pernambuco gerou um saldo de 783 vagas de empregos formais no último mês de maio, segundo levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). São 497 postos a mais em relação ao último mês de abril, quando foram registrados apenas 286 empregos de saldo em todo o Sertão.

No levantamento por região, o melhor resultado é do Sertão do São Francisco, que gerou saldo de 355 postos. Na sequência vêm o Sertão do Pajeú (120), Sertão do Moxotó (90), Sertão Central (81), Sertão de Itaparica (76) e Sertão do Araripe (61). Os dez melhores resultados do ranking no Sertão ficaram com Petrolina (309), Custódia (74), Serra Talhada (70), Salgueiro (63), Araripina (43), Belém do São Francisco (43), Lagoa Grande (23), Petrolândia (23), Afrânio (21) e São José do Egito (19).

Na região do Pajeú, o melhor desempenho é de Serra Talhada. A cidade registrou 280 admissões, 210 desligamentos e saldo positivo de 70 empregos formais, com variação relativa de 0,73%. No ranking geral do Sertão, a capital do xaxado ficou em terceiro lugar, atrás de Petrolina (309) e Custódia (74).

Além de Serra Talhada, obtiveram saldo positivo em maio as cidades de São José do Egito (19), Triunfo (18), Afogados da Ingazeira (11) e Santa Cruz da Baixa Verde (2). Iguaracy, Ingazeira, Santa Terezinha e Tuparetama ficaram zeradas e as demais fecharam no vermelho: Quixaba (-1), Solidão (-2), Brejinho (-3), Calumbi (-6), Flores (-6), Itapetim (-8), Tabira (-8) e Carnaíba (-10).

No Moxotó, o melhor resultado é de Custódia, que manteve o desempenho positivo do mês anterior, quando liderou a geração de empregos em todo o Sertão do estado, com saldo de 43 empregos formais, superando Petrolina e Serra Talhada. Em maio Custódia registrou 131 admissões, 57 desligamentos, 74 de saldo e variação positiva de 3,54%. As cidades de Manari e Sertânia obtiveram saldo positivo, com 8 postos cada, enquanto as demais fecharam no vermelho, inclusive Arcoverde, maior cidade da região.

SERTÃO DO MOXOTÓ

Custódia (74) Manari (8) Sertânia (8) Betânia (-1) Ibimirim (-7) Arcoverde (-27) Inajá (-47)

SERTÃO DO PAJEÚ

Serra Talhada (70) São José do Egito (19) Triunfo (18) Afogados da Ingazeira (11) Santa Cruz da Baixa Verde (2) Iguaracy (0) Ingazeira (0) Santa Terezinha (0) Tuparetama (0) Quixaba (-1) Solidão (-2) Brejinho (-3) Calumbi (-6) Flores (-6) Itapetim (-8) Tabira (-8) Carnaíba (-10)

SERTÃO CENTRAL

Salgueiro (63) São José do Belmonte (13) Serrita (3) Parnamirim (2) Verdejante (0) Mirandiba (-2) Cedro (-3)

SERTÃO DE ITAPARICA

Belém do São Francisco (43) Petrolândia (23) Floresta (9) Carnaubeira da Penha (1) Itacuruba (-1) Jatobá (-2) Tacaratu (-3)

SERTÃO DO ARARIPE

Araripina (43) Exu (6) Trindade (4) Granito (3) Santa Cruz (3) Santa Filomena (2) Moreilândia (-2) Bodocó (-3) Ipubi (-14) Ouricuri (-47)

SERTÃO DO SÃO FRANCISCO

Petrolina (309) Lagoa Grande (23) Afrânio (21) Dormentes (2) Terra Nova (-2) Orocó (-3) Santa Maria da Boa Vista (-9) Cabrobó (-10)

Confira o ranking do Sertão de PE:

Petrolina (309) Custódia (74) Serra Talhada (70) Salgueiro (63) Araripina (43) Belém do São Francisco (43) Lagoa Grande (23) Petrolândia (23) Afrânio (21) São José do Egito (19) Triunfo (18) São José do Belmonte (13) Afogados da Ingazeira (11) Floresta (9) Manari (8) Sertânia (8) Exu (6) Trindade (4) Granito (3) Santa Cruz (3) Serrita (3) Dormentes (2) Parnamirim (2) Santa Cruz da Baixa Verde (2) Santa Filomena (2) Carnaubeira da Penha (1) Iguaracy (0) Ingazeira (0) Santa Terezinha (0) Tuparetama (0) Verdejante (0) Betânia (-1) Itacuruba (-1) Quixaba (-1) Jatobá (-2) Mirandiba (-2) Moreilândia (-2) Solidão (-2) Terra Nova (-2) Bodocó (-3) Brejinho (-3) Cedro (-3) Orocó (-3) Tacaratu (-3) Calumbi (-6) Flores (-6) Ibimirim (-7) Itapetim (-8) Tabira (-8) Santa Maria da Boa Vista (-9) Cabrobó (-10) Carnaíba (-10) Ipubi (-14) Arcoverde (-27) Inajá (-47) Ouricuri (-47)

Do Nill Júnior