Sertaneja anda 60 quilômetros com filho mas não consegue entrar na Polônia. “Desesperada”

Bruna Magalhães contou seu drama nas redes.

Andou 60 quilômetros a pé mas não consegue passar na fronteira com a Polônia.

Ela e os demais não receberam ajuda da Embaixada e estão em campo aberto com frio e fome.

A sertaneja de Salgueiro, Bruna Magalhães, o marido Juninho Reis e o filho Benjamim já percorreram 60 quilômetros para chegar até a fronteira com a Polônia.

No seu Instagram, Bruna relata passo a passo o drama que viveu com outros brasileiros e ucranianos que fogem dos bombardeios russos.

Ela diz que não receberam nenhuma ajuda da embaixada brasileira em Kiev. Em um dos vídeos, liga sem nenhuma resposta. A embaixada chegou a divulgar a informação de que estudava como trazer cerca de 40 brasileiros, mas não explicou como.

“Não tem onde parar, não tem abrigo, não tem ajuda. O jeito é continuar caminhando. O frio está bem intenso. Se parar é pior. A gente não tem coberta”. E se emociona: “continuem em oração pra gente continuar tendo força pra caminhar”.

Eles não resistiram e pararam em um café no caminho. Não suportaram cansaço e frio. Lá foram informados que pessoas a pé não estavam tendo autorização para entrar na Polônia. Uma ajuda articulada para buscá-los da Polônia foi barrada e não pôde atravessar a fronteira. Então, decidiram seguir.

O vídeo seguinte a mostra desesperada. “Tem soldados poloneses em todo lado. Tentamos explicar que éramos brasileiros. Não deixaram a gente passar. Eu tentei também, eles empurraram. Não deixam a gente passar. A gente está num posto, meu filho está dormindo e a gente não tem como voltar pra trás, não tem como ir pra frente, a gente não sabe o que fazer”.

No último relato, ela diz: “são muitas pessoas tentando ajudar, porém somente após a fronteira. Pedimos carona, oferecemos dinheiro para nos levar. A gente tentou todas as coisas possíveis. Mas do lado da Ucrânia não tem nada pra se fazer sozinho. Não vamos conseguir passar”.

Vitória Magalhães é esposa do lateral Juninho, que a conheceu quando atuou em Salgueiro.

Ele é atleta do FC Zorya Luhansk. Com a Guerra Civil no Leste da Ucrânia, em curso desde 2014, passou a mandar seus jogos na Slavutych Arena, em Zaporizhzhya.